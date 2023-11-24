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Австралийцы пожертвовали выручку за матч с Палестиной страдающим жителям Сектора Газа

24 Ноября 2023 • 02:54 Комментировать

Сборная Австралии провела на нейтральном поле в Кувейте отборочный матч ЧМ-2026 со сборной Палестины, единственный гол матча забил в первом тайме на 18-й минуте Харри Суттар.

После матча пресс-служба австралийской федерации футбола объявила о том, что пожертвовала все денежные сборы с матча в адрес жителей Сектора Газа, страдающих от бесчеловечных израильских бомбардировок.

Это был второй совместный матч сборных Австралии и Палестины, первый был сыгран в 2019 году и тогда австралийцы выиграли с куда более весомым преимуществом, забив сопернику три безответных мяча.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австралии Сборная Палестины
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