​Паредес: «Надеемся, что Скалони останется в сборной Аргентины»

Лионель Скалони на днях допустил, что покинет должность главного тренера сборной Аргентины. Комментарий на этот счёт дал полузащитник Леандро Паредес.

«Мы не разговаривали со Скалони. Будем надеяться, что он останется, что он решит остаться, потому что он очень важен. У него могут быть свои причины, но мы более чем благодарны ему. Надеемся, что он передумает и останется», - слова Паредеса приводит портал Goal.

Напомним, что сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони в 2022 году выиграла чемпионат мира. В финале турнира «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3.