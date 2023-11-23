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Селюк советует РФС организовать матч Россия - Буркина-Фасо

23 Ноября 2023 • 22:04 Комментировать

Агент Дмитрий Селюк дал комментарий по поводу теоретического товарищеского матча между сборными России и Буркина-Фасо.

«Это будет очень хороший матч. Буркина-Фасо – сильная сборная, они регулярно доходят до полуфинала Кубка Африки, там собраны игроки хорошего уровня. РФС стоит организовать такой матч», - слова Селюка приводит «РБ Спорт».

Селюк отметил, что по уровню сборную Буркина-Фасо можно сопоставить с более известной национальной командой Камеруна.

Как известно, сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи. Это связано с санкциями, которые в отношении Российского футбольного союза ввели УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Селюк сборная Буркина-Фасо ещё теги
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