Селюк советует РФС организовать матч Россия - Буркина-Фасо

Агент Дмитрий Селюк дал комментарий по поводу теоретического товарищеского матча между сборными России и Буркина-Фасо.

«Это будет очень хороший матч. Буркина-Фасо – сильная сборная, они регулярно доходят до полуфинала Кубка Африки, там собраны игроки хорошего уровня. РФС стоит организовать такой матч», - слова Селюка приводит «РБ Спорт».

Селюк отметил, что по уровню сборную Буркина-Фасо можно сопоставить с более известной национальной командой Камеруна.

Как известно, сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи. Это связано с санкциями, которые в отношении Российского футбольного союза ввели УЕФА и ФИФА.