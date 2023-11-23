Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Игрок сборной Бразилии обидел Месси одной резкой фразой

23 Ноября 2023 • 21:34 Комментировать

Журналисты продолжают обсуждать стычку между Родриго и Лионелем Месси перед матчем сборных Бразилии и Аргентины (0:1). Игра, как известно, началась с задержкой из-за стычек на трибунах – аргентинские футболисты даже взялись защищать своих фанатов.

Как мы уже сообщали, Родриго назвал аргентинцев трусами, дескать, они боятся играть. Месси за словом в карман не полез и указал на то, что его команда является чемпионом мира.

Если верить La Nacion, Родриго сказал Месси ещё одну обидную фразу: «Чемпионы мира, да? Знаем мы, как ты выиграл».

Родриго явно намекал на то, что победа сборной Аргентины на мундиале была нечестной. Что бразильца натолкнуло на такой вывод, непонятно. Кстати, Бразилия на чемпионате мира – 2022 вылетела в 1/2 финала, проиграв Хорватии по пенальти.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Родриго Лионель Месси Сборная Бразилии Сборная Аргентины Родриго Гоэс ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Ноября
22:04 · Чемпионат мира 2026
Селюк советует РФС организовать матч Россия - Буркина-Фасо
17:12 · Чемпионат мира 2026
Булыкин объяснил, почему сборной России важно сыграть с Танзанией и Занзибаром
17:12 · Чемпионат мира 2026
Валерий Новиков: Если бы сборная России играла с топ-командами, то интерес был бы совершенно другой
13:48 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв: «Российские клубы и сборную не пустят на международные турниры ещё лет пять»
13:30 · Чемпионат мира 2026
Быстров: «Сборной России нужно проводить любые товарищеские матчи, даже с соперником уровня Кубы»
11:19 · Чемпионат мира 2026
Геркус: «Сборная важна для страны»
10:39 · Чемпионат мира 2026
Игрок сборной Аргентины Ромеро: «Бразильцы в очередной раз запятнали футбол» 1
09:49 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили - о Карпине: «Главный тренер сборной не должен сидеть на двух стульях» 1
09:41 · Чемпионат мира 2026
Поттер отказался тренировать сборную Швеции
09:21 · Чемпионат мира 2026
Бубнов: «Сборная России обыграла цирк шапито из Кубы»
08:44 · Чемпионат мира 2026
Сёмин высказался о будущем Карпина в сборной России
08:29 · Чемпионат мира 2026
Скалони пока не уходит из сборной Аргентины
08:18 · Чемпионат мира 2026
Сборная Перу решила уволить главного тренера
03:11 · Чемпионат мира 2026
Лаутаро Мартинес: «Бразилия? Да тут всегда одно и то же»
01:56 · Чемпионат мира 2026
Ди Марию могут дисквалифицировать за плевок в болельщика 1
Все новости
Рекомендуем