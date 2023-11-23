​Игрок сборной Бразилии обидел Месси одной резкой фразой

Журналисты продолжают обсуждать стычку между Родриго и Лионелем Месси перед матчем сборных Бразилии и Аргентины (0:1). Игра, как известно, началась с задержкой из-за стычек на трибунах – аргентинские футболисты даже взялись защищать своих фанатов.

Как мы уже сообщали, Родриго назвал аргентинцев трусами, дескать, они боятся играть. Месси за словом в карман не полез и указал на то, что его команда является чемпионом мира.

Если верить La Nacion, Родриго сказал Месси ещё одну обидную фразу: «Чемпионы мира, да? Знаем мы, как ты выиграл».

Родриго явно намекал на то, что победа сборной Аргентины на мундиале была нечестной. Что бразильца натолкнуло на такой вывод, непонятно. Кстати, Бразилия на чемпионате мира – 2022 вылетела в 1/2 финала, проиграв Хорватии по пенальти.