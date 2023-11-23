Булыкин объяснил, почему сборной России важно сыграть с Танзанией и Занзибаром

В следующем году сборная России, вероятно, сыграет товарищеские матчи с ещё парой экзотических соперников – сборными Танзании и Занзибара. Бывший игрок команды России Дмитрий Булыкин объяснил, почему российской сборной будет важно провести эти игры.

«Сейчас многие сборные не хотят с нами играть, у многих другие задачи и другие официальные встречи. Поэтому с кем можем играть, с тем и нужно», - сказал Булыкин «Газете.Ру», добавив, что РФС за тяжелую работу по поиску соперников нужно выразить благодарность.

В 2023 году сборная России в разных составах сыграла в восьми товарищеских матчах. Соперниками россиян были команды Ирана, Ирака, дважды – олимпийская сборная Египта, сборные Катара, Кении, Камеруна и, наконец, Кубы.