Валерий Новиков: Если бы сборная России играла с топ-командами, то интерес был бы совершенно другой

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о соперниках сборной России по контрольным матчам.

«Конечно, было бы гораздо интереснее играть с топ-командами, и если бы такие матчи проходили у нас в стране, это привлекло бы болельщиков. И если бы это случилось, интерес был бы совершенно другой», — приводит слова Новикова «Газета.Ру».

Напомним, ранее подопечные Валерия Карпина провели товарищеский матч против Кубы, в котором разгромили соперника со счетом 8:0. Стоит сказать, что поединок проходил в Волгограде и собрал на местном стадионе более 40 тысяч болельщиков.

Следующий сбор национальной команды запланирован на март 2024 года.