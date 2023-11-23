Сборную Бразилии могут наказать снятием очков в отборе ЧМ

Сборной Бразилии грозит серьезное наказание за беспорядки на стадионе «Маракана» во время поединка против национальной команды Аргентины. Матч отборочного раунда бы омрачен массовой дракой, в ходе которой пострадали болельщики.

Как информируют журналисты Globo, ФИФА собирается провести расследование произошедшего. Сборной Бразилии грозит денежный штраф, проведение нескольких матчей без зрителей и даже снятие очков.

Матч завершился победой Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил защитник Николас Отаменди.

По итогам шести туров «альбиселесте» лидируют в отборе, а бразильцы занимают шестое место.

Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч отборочного турнира ЧМ