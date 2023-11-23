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Геркус: «Сборная важна для страны»

23 Ноября 2023 • 11:19 Комментировать

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус в беседе с представителями СМИ прокомментировал выступление сборной России в 2023 году.

«Нужно смотреть больше на настроение, а не на тактику. Радовали зрителей - хорошо, открывали новые имена - замечательно. Сборная важна для страны, людям важно видеть самоотдачу и страсть», - приводятся слова Геркуса на страницах «Спорт-Экспресса».

В последнем товарищеском поединке сборная России принимала национальную команду Кубы на стадионе в Волгограде. Спарринг завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 8:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Илья Геркус
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