Геркус: «Сборная важна для страны»

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус в беседе с представителями СМИ прокомментировал выступление сборной России в 2023 году.

«Нужно смотреть больше на настроение, а не на тактику. Радовали зрителей - хорошо, открывали новые имена - замечательно. Сборная важна для страны, людям важно видеть самоотдачу и страсть», - приводятся слова Геркуса на страницах «Спорт-Экспресса».

В последнем товарищеском поединке сборная России принимала национальную команду Кубы на стадионе в Волгограде. Спарринг завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 8:0.