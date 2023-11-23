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Игрок сборной Аргентины Ромеро: «Бразильцы в очередной раз запятнали футбол»

23 Ноября 2023 • 10:39 Комментировать (1)

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро высказался о гостевом поединке против национальной команды Бразилии в рамках отборочного раунда чемпионата мира – 2026.

«Я восхищен тем, какая у нас команда. Мы продолжаем писать историю футбола. Очень жаль, что бразильцы в очередной раз запятнали футбол. На «Маракане» всегда происходит одно и то же», - написал Кристиан в своих социальных сетях.

Перед началом встречи на трибунах возникла массовая драка. Местные полицейские, пытаясь остановить потасовку, начали избивать дубинками фанатов гостей.

Матч завершился минимальной победой Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Николас Отаменди.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Аргентины Кристиан Ромеро ещё теги
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Комментарии (1)
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Alex1972
23 Ноября 2023 в 11:15
Да.. "Насиловать" надо на поле, а не в отелях.. Хе..
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