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Поттер отказался тренировать сборную Швеции

23 Ноября 2023 • 09:41 Комментировать

Британский футбольный тренер Грэм Поттер, известный по работе в лондонском «Челси», отказался от предложения возглавить сборную Швеции. Об этом рапортуют журналисты портала Tribal Football. Специалист хочет продолжить карьеру на клубном уровне.

Напомним, что сборная Швеции осталась без наставника после отставки Янне Андерссона. Специалист покинул национальную команду после невыхода на чемпионат Европы – 2024.

После отказа Поттера фаворитом на пост рулевого скандинавской сборной считается главный тренер «Хеккена» Пер-Матиас Хегмо.

Швеция финишировала на третьем месте в отборочной группе F, уступив Бельгии и Австрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швеции Грэм Поттер
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