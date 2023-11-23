Бубнов: «Сборная России обыграла цирк шапито из Кубы»

Экс-защитник московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о недавнем товарищеском поединке между сборными России и Кубы.

«Тут не 8, а 28 голов надо забивать. Сборная России фактически обыграла цирк шапито из Кубы. Хочется смеяться, причём не сквозь слёзы, а потому что просто смешно», - цитирует Александра Sportbox.

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Кубы состоялась на стадионе в Волгограде 20 ноября. Подопечные Валерия Карпина легко разгромили соперника со счетом 8:0. В предыдущем спарринге россияне сыграли вничью с Кенией (2:2).