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Бубнов: «Сборная России обыграла цирк шапито из Кубы»

23 Ноября 2023 • 09:21 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о недавнем товарищеском поединке между сборными России и Кубы.

«Тут не 8, а 28 голов надо забивать. Сборная России фактически обыграла цирк шапито из Кубы. Хочется смеяться, причём не сквозь слёзы, а потому что просто смешно», - цитирует Александра Sportbox.

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Кубы состоялась на стадионе в Волгограде 20 ноября. Подопечные Валерия Карпина легко разгромили соперника со счетом 8:0. В предыдущем спарринге россияне сыграли вничью с Кенией (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Бубнов сборная Кубы ещё теги
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