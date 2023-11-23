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Сёмин высказался о будущем Карпина в сборной России

23 Ноября 2023 • 08:44 Комментировать

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался относительно будущего в сборной России главного тренера Валерия Карпина.

«Ну, как закончится (контракт), так продолжит. Спасибо», - передает слова Юрия Павловича «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Карпин занимает пост наставника национальной команды с лета 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до середины следующего года.

Под руководством 54-летнего специалиста сборная России сыграла 18 поединков, в которых одержала девять побед, семь раз проиграла и дважды расписала ничью. В последнем матче национальная команда на своем поле разгромила Кубу со счетом 8:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Юрий Сёмин ещё теги
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