Сёмин высказался о будущем Карпина в сборной России

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался относительно будущего в сборной России главного тренера Валерия Карпина.

«Ну, как закончится (контракт), так продолжит. Спасибо», - передает слова Юрия Павловича «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Карпин занимает пост наставника национальной команды с лета 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до середины следующего года.

Под руководством 54-летнего специалиста сборная России сыграла 18 поединков, в которых одержала девять побед, семь раз проиграла и дважды расписала ничью. В последнем матче национальная команда на своем поле разгромила Кубу со счетом 8:0.