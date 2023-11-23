Скалони пока не уходит из сборной Аргентины

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони пока не планирует подавать в отставку со своего поста, об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Гастон Эдул.

Как информирует инсайдер, специалист взял время для принятия решения о своем дальнейшем будущем. Скалони планирует обсудить этот вопрос с руководством федерации футбола страны.

Напомним, что под руководством этого тренера сборная Аргентины стала чемпионом мира на мундиале в Катаре.

В последнем матче «альбиселесте» победили Бразилию (1:0) в матче квалификации чемпионата мира – 2026. После шести туров Аргентина с 15 очками лидирует в таблице.