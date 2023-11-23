Сборная Перу решила уволить главного тренера

53-летний специалист Хуан Рейносо в ближайшее время будет отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Перу, об этом рапортуют журналисты El Comercio.

Как стало известно источнику, представители федерации футбола страны ведут переговоры с наставником о досрочном расторжении трудового соглашения. Рейносо может получить компенсацию в размере двух миллионов долларов.

Причиной увольнения главного тренера являются неудовлетворительные результаты сборной Перу в отборочном турнире чемпионата мира – 2026. После шести туров национальная команда набрала всего два очка и занимает последнее место в таблице.