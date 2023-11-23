Лаутаро Мартинес: «Бразилия? Да тут всегда одно и то же»

Сборная Аргентины обыграла с минимальным счетом сборную Бразилии, матч прошел в скандальной атмосфере - в частности, Анхель ди Мария плюнул в болельщика бразильской сборной. Прошедший мат прокомментировал игрок миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, он заявил, что в Бразилии все матчи проходят с подобными инцидентами.

- Жаль, что случилось столько нехороших вещей перед матчем. Но в этой стране всегда происходит что-то подобное. Хочу поблагодарить всех, кто пришел поддержать нас, мы всегда готовы отблагодарить за это на поле, - цитирует слова Мартинеса итальянское новостное агентство ITASportPress.