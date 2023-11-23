Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Ди Марию могут дисквалифицировать за плевок в болельщика

23 Ноября 2023 • 01:56 Комментировать

Сборная Аргентины в непростом матче с минимальным преимуществом обыграла бразильцев, а о накале страстей на поле можно судить по тому, что аргентинский нападающий Анхель ди Мария, обычно спокойный и даже в известной степени тихий футболист, сорвался и в какой-то момент плюнул в фаната.

Это произошло в момент возвращения в раздевалку. Надо заметить, что ди Марию тоже спровоцировали, облив его то ли из бутылки, то ли прямо изо рта. И ответ его оказался таким же - ди Мария плюнул в обидчика.

Теперь, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, аргентинца могут дисквалифицировать.

 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Анхель Ди Мария
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Ноября
01:56 · Чемпионат мира 2026
Ди Марию могут дисквалифицировать за плевок в болельщика
22 Ноября
23:49 · Чемпионат мира 2026
​Президент ФИФА Инфантино отреагировал на инцидент перед матчем Бразилия – Аргентина
22:17 · Чемпионат мира 2026
Деменко назвал Осинькина кандидатом на замену Карпину в сборной
22:07 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев назвал настоящего лидера сборной России
20:55 · Чемпионат мира 2026
Дзагоев уверен, что сборная России на Евро-2012 могла дойти до полуфинала
19:55 · Чемпионат мира 2026
​Гаджиев считает, что результаты сборной России нельзя оценивать
19:48 · Чемпионат мира 2026
​Гаджиев оценил работу Карпина
19:08 · Чемпионат мира 2026
Посол Мексики допустил встречу со сборной России в следующем году
18:42 · Чемпионат мира 2026
​Каборе хотел бы увидеть матч Россия – Буркина-Фасо
18:21 · Чемпионат мира 2026
Тарханов: «Франция сыграла с Гибралтаром и забила 14 голов, почему Россия должна отказываться от матча с Кубой?»
17:47 · Чемпионат мира 2026
​Жезус: «Забивать голы – не моя сильная сторона»
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Колосков дал РФС совет по будущему Карпина
17:03 · Россия. Премьер-лига
Кривцов поделился впечатлениями от общения с главным тренером сборной России Карпиным
16:47 · Россия. Премьер-лига
Черников — о Карпине: «Строгий, всегда говорит напрямую»
16:22 · Чемпионат мира 2026
​Неймар высказался после поражения Бразилии от Аргентины
Все новости
Рекомендуем