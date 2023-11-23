Ди Марию могут дисквалифицировать за плевок в болельщика

Сборная Аргентины в непростом матче с минимальным преимуществом обыграла бразильцев, а о накале страстей на поле можно судить по тому, что аргентинский нападающий Анхель ди Мария, обычно спокойный и даже в известной степени тихий футболист, сорвался и в какой-то момент плюнул в фаната.

Это произошло в момент возвращения в раздевалку. Надо заметить, что ди Марию тоже спровоцировали, облив его то ли из бутылки, то ли прямо изо рта. И ответ его оказался таким же - ди Мария плюнул в обидчика.

Теперь, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, аргентинца могут дисквалифицировать.