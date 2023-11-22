Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Президент ФИФА Инфантино отреагировал на инцидент перед матчем Бразилия – Аргентина

22 Ноября 2023 • 23:49 Комментировать
Бразилия
0:1
Аргентина

В ночь на среду, если говорить о европейском времени, в отборе на чемпионат мира – 2026 играли сборные Бразилии и Аргентины (0:1). Игра началась почти на полчаса позже из-за столкновений на трибунах с участием не только фанатов, но и полиции – игроки «альбиселесте» даже принялись защищать своих болельщиков от стражей порядка, стремившихся решать всё силой.  

На инцидент отреагировал Джанни Инфантино, который занимает должность президента ФИФА.

«В футболе нет места насилию – как на поле, так и за его пределами. Таких инцидентов не должно быть в спорте и обществе. Футболисты, фанаты, официальные лица – все должны быть в безопасности, играть в футбол и получать удовольствие. Я призываю компетентные структуры это обеспечить», - написал Инфантино в социальных сетях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Аргентины Джанни Инфантино ещё теги

Новости по матчу

22 Ноября
23:49
​Президент ФИФА Инфантино отреагировал на инцидент перед матчем Бразилия – Аргентина
16:22
​Неймар высказался после поражения Бразилии от Аргентины
15:59
​Месси высказался о своей травме
10:52
Месси схватил за шею звезду «Реала» после оскорбления 3
10:27
Ди Мария вышел на второе место по количеству матчей за сборную Аргентины
08:59
​«Что-то с ним точно не то…» – пользователи соцсетей об игре Месси за сборную Аргентины
05:56
Беспорядки, решала Отаменди и удаление Жоэлинтона: Аргентина с Месси утёрла нос Бразилии 3
03:00
Бразилия - Аргентина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21 Ноября
20:15
Клиенты PARI ставят на победу Аргентины над Бразилией в отборе ЧМ-2026
09:44
Бразилия – Аргентина: прогноз и ставки БК Pinnacle
01:56
Бразилия — Аргентина: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата мира 2026 года — 22 ноября 2023
20 Ноября
14:38
​Жезус сыграет против Аргентины – в «Арсенале» могут быть недовольны
19 Ноября
22:11
​Родриго: «Нам придётся быть очень осторожными с Месси» 1
17 Ноября
23:04
В сборной Бразилии высказались о травме Винисиуса
14:03
Винисиус — о травме: Думаю, что не смогу сыграть против Аргентины
09:50
Игрок сборной Аргентины де Пауль высказался о поражении от Уругвая
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
22 Ноября
23:49 · Чемпионат мира 2026
​Президент ФИФА Инфантино отреагировал на инцидент перед матчем Бразилия – Аргентина
22:17 · Чемпионат мира 2026
Деменко назвал Осинькина кандидатом на замену Карпину в сборной
22:07 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев назвал настоящего лидера сборной России
20:55 · Чемпионат мира 2026
Дзагоев уверен, что сборная России на Евро-2012 могла дойти до полуфинала
19:55 · Чемпионат мира 2026
​Гаджиев считает, что результаты сборной России нельзя оценивать
19:48 · Чемпионат мира 2026
​Гаджиев оценил работу Карпина
19:08 · Чемпионат мира 2026
Посол Мексики допустил встречу со сборной России в следующем году
18:42 · Чемпионат мира 2026
​Каборе хотел бы увидеть матч Россия – Буркина-Фасо
18:21 · Чемпионат мира 2026
Тарханов: «Франция сыграла с Гибралтаром и забила 14 голов, почему Россия должна отказываться от матча с Кубой?»
17:47 · Чемпионат мира 2026
​Жезус: «Забивать голы – не моя сильная сторона»
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Колосков дал РФС совет по будущему Карпина
17:03 · Россия. Премьер-лига
Кривцов поделился впечатлениями от общения с главным тренером сборной России Карпиным
16:47 · Россия. Премьер-лига
Черников — о Карпине: «Строгий, всегда говорит напрямую»
16:22 · Чемпионат мира 2026
​Неймар высказался после поражения Бразилии от Аргентины
16:13 · Чемпионат мира 2026
Петржела: «Думаю, что в официальном матче сборная Чехии обыграла бы Россию»
Все новости
Рекомендуем