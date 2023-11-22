​Президент ФИФА Инфантино отреагировал на инцидент перед матчем Бразилия – Аргентина

В ночь на среду, если говорить о европейском времени, в отборе на чемпионат мира – 2026 играли сборные Бразилии и Аргентины (0:1). Игра началась почти на полчаса позже из-за столкновений на трибунах с участием не только фанатов, но и полиции – игроки «альбиселесте» даже принялись защищать своих болельщиков от стражей порядка, стремившихся решать всё силой.

На инцидент отреагировал Джанни Инфантино, который занимает должность президента ФИФА.

«В футболе нет места насилию – как на поле, так и за его пределами. Таких инцидентов не должно быть в спорте и обществе. Футболисты, фанаты, официальные лица – все должны быть в безопасности, играть в футбол и получать удовольствие. Я призываю компетентные структуры это обеспечить», - написал Инфантино в социальных сетях.