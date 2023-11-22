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Деменко назвал Осинькина кандидатом на замену Карпину в сборной

22 Ноября 2023 • 22:17 Комментировать

Бывший российский футболист, а ныне футбольный эксперт Максим Деменко назвал тренера, который вполне может заменить Валерия Карпина в сборной России после того, как тот рано или поздно оставит свой пост.

«Вижу ли я того, кто может сменить его? Пост в сборной могут предложить и Игорю Осинькину, или тому же Станиславу Черчесову, или другим специалистам, которые хотят работать. А тем более речь идёт о национальной команде. Но держаться точно ни за кого не нужно», - говорит Деменко Vprognoze.ru.

Напомним, что Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. При нём россияне не отобрались на чемпионат мира напрямую, уступив в отборочной группе первое место хорватам. В стыковых матчах команда Карпина по политическим причинам сыграть не смогла.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Максим Деменко Игорь Осинькин ещё теги
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