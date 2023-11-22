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Пономарёв: «Скоро Европа сама будет нас умолять вернуться к ним» эксклюзив

22 Ноября 2023 • 21:54 Комментировать (1)

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от будущего сборной России по футболу.

«Последняя победа ни о чем не говорит. Ее и обсуждать не хочется. Давайте ещё привезём папуасов откуда-нибудь. Однако некоторые футболисты показали себя с лучшей стороны, что не зависит от соперника. Больше всего хочу выделить Головина и Облякова. Остальные пусть берут пример. Мне не понравились некоторые моменты в игре сборной. Особенно фолы. Вот Солдатенков проигрывает единоборство и сразу фолит, тянет за футболку. Антипатия из-за этого к нему. Проиграл? Ну, будь мужиком и прими это. С такими соперниками фолить неприлично.

Такие игры пробой силы не назовешь. Хочется посмотреть на нашу сборную с командами посильнее. А то радоваться голам Кубе не очень. Скоро будет вопрос касательно перехода в Азию обсуждаться. Я говорил, что давно нужно было решать этот вопрос. Нужно наплевать на Европу. Скоро Европа сама будет нас умолять вернуться к ним», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Пономарёв
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Ноября 2023 в 22:43
👍👍👍👏👏👏🤣🤣🤣
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