Дзагоев уверен, что сборная России на Евро-2012 могла дойти до полуфинала

Бывший игрок национальной сборной России, завершивший карьеру Алан Дзагоев заявил в интервью Нобелю Арустамяну, что сборная России на Евро-2012 могла минимум дойти до полуфинала, так как обыграла бы сборную Португалии в четвертьфинале.

«Нас бы даже ничья устраивала с греками, и мы бы выходили на португальцев. У них Криштиану Роналду, все дела – но были они, как по мне, не сильные. Я уверен, мы бы их прошли, тех же итальянцев, которые были в финале, мы прибили их 3:0 в товарищеской игре», - сказал Дзагоев на Youtube-канале Нобеля.

Напомним, что россияне в итоге не вышли из группы на Евро, уступив грекам решающий матч (0:1), а португальцы обыграли сборную Чехии, дошли до полуфинала, где в серии пенальти уступили будущему обладателю трофея – команде Испании.

​Дзагоев: Жалею, что не поиграл в топ-чемпионате