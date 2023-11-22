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Дзагоев уверен, что сборная России на Евро-2012 могла дойти до полуфинала

22 Ноября 2023 • 20:55 Комментировать

Бывший игрок национальной сборной России, завершивший карьеру Алан Дзагоев заявил в интервью Нобелю Арустамяну, что сборная России на Евро-2012 могла минимум дойти до полуфинала, так как обыграла бы сборную Португалии в четвертьфинале.

«Нас бы даже ничья устраивала с греками, и мы бы выходили на португальцев. У них Криштиану Роналду, все дела – но были они, как по мне, не сильные. Я уверен, мы бы их прошли, тех же итальянцев, которые были в финале, мы прибили их 3:0 в товарищеской игре», - сказал Дзагоев на Youtube-канале Нобеля.

Напомним, что россияне в итоге не вышли из группы на Евро, уступив грекам решающий матч (0:1), а португальцы обыграли сборную Чехии, дошли до полуфинала, где в серии пенальти уступили будущему обладателю трофея – команде Испании.

​Дзагоев: Жалею, что не поиграл в топ-чемпионате

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Португалии Алан Дзагоев ещё теги
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