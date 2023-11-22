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​Гаджиев оценил работу Карпина

22 Ноября 2023 • 19:48 Комментировать

Известный тренер Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, справляется ли Валерий Карпин с работой на должности главного тренера сборной России.

«Если мы говорим о том, что футболисты отдаются на поле, значит Карпину удалось замотивировать футболистов. Сдвиг есть, Карпин справляется со своей работой», - цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, что в понедельник сборная России в Волгограде проводила домашний товарищеский матч против Кубы. Команда Валерия Карпина крупно победила, забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0.

В следующий раз сборная России должна собраться в конце марта.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Гаджи Гаджиев Сборная России ещё теги
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