​Гаджиев оценил работу Карпина

Известный тренер Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, справляется ли Валерий Карпин с работой на должности главного тренера сборной России.

«Если мы говорим о том, что футболисты отдаются на поле, значит Карпину удалось замотивировать футболистов. Сдвиг есть, Карпин справляется со своей работой», - цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, что в понедельник сборная России в Волгограде проводила домашний товарищеский матч против Кубы. Команда Валерия Карпина крупно победила, забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0.

В следующий раз сборная России должна собраться в конце марта.