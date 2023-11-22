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Посол Мексики допустил встречу со сборной России в следующем году

22 Ноября 2023 • 19:08 Комментировать

Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас оценил вероятность будущего товарищеского матча национальной команды Мексики со сборной России.

«Думаю, что в следующем году возможен матч между сборными наших стран, многое будет зависеть от решения федераций», - рассуждает посол для «РИА Новости», добавляя, что в Мексике выступают против политизации спорта.

Сборная России в 2023 календарном году играла против сборных Ирана, Ирака, олимпийской сборной Египта (дважды), сборных Катара, Камеруна, Кении и Кубы. Все игры носили товарищеский характер.

В последний раз сборные России и Мексики встречались друг с другом в 2017 году – на Кубке конфедераций в России. Тот матч завершился поражением россиян – 1:2. До этого команды играли между собой товарищеские матчи в 1992 и 1994 годах - оба матча завершились победами команды России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Мексики Эдуардо Вильгеас Мехиас ещё теги
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