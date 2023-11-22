​Каборе хотел бы увидеть матч Россия – Буркина-Фасо

Бывший игрок «Динамо» и сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе хотел бы увидеть матч национальной команды своей страны с Россией. По словам Каборе, он бы прилетел посмотреть на такую игру, если бы она состоялась.

«Матч против сборной России точно возможен, это хорошая идея. Наши страны в хороших отношениях, думаю, это не станет проблемой. Всегда здорово играть против сильных сборных. Если матч состоится в России, то я с удовольствием прилечу», - цитирует Каборе «РБ Спорт».

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи, причём находить соперников для них сложно. В ноябре команда Валерия Карпина в Волгограде провела игру против Кубы и одержала крупную победу со счётом 8:0.

В следующий раз сборная России должна собраться в марте.