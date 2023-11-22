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​Жезус: «Забивать голы – не моя сильная сторона»

22 Ноября 2023 • 17:47 Комментировать

В отборочном матче против Аргентины нападающий сборной Бразилии Габриэль Жезус провёл на поле 90 минут, но не смог забить. В последний раз Жезус забивал за «селесао» ещё в июне 2022 года в товарищеском матче против Южной Кореи. Футболист высказался на этот счёт.

«Некоторые вещи беспокоили меня после чемпионата мира – 2018. Я был моложе, и у меня было другое мнение. Теперь я более зрелый и образованный. Я понимаю, что футбол является моим приоритетом, и знаю, что мне нужно хорошо себя чувствовать, чтобы показывать хорошие результаты. Есть вещи, которые я не контролирую. Я тренируюсь, ищу моменты, пробую, двигаюсь, помогаю команде. Я считаю, что забивать голы – это не моя сильная сторона, но я готов забивать. Я работаю спокойно. Я не из тех, кто реагирует на критику, и не из тех, кто радуется похвале», - сказал Жезус Terra.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Габриэль Жезус
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