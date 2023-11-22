​Неймар высказался после поражения Бразилии от Аргентины

В ночь на среду сборная Бразилии проиграла Аргентине (0:1) в рамках отбора на чемпионат мира – 2026. После игры видео со своими словами в социальных сетях опубликовал Неймар. Он не мог помочь «селесао» из-за полученной недавно серьёзной травмы колена.

«Хорошая игра, классическая игра, горячая игра. В этом матче меня бы часто били, но я устроил бы чертовский беспорядок», - слова Неймара приводит портал Goal.

Стоит сказать, что матч между сборными Бразилии и Аргентины начался с задержкой из-за потасовки на трибунах. Аргентинские футболисты даже пытались защитить своих фанатов от бразильских полицейских.