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Чемпионат мира 2026

​Месси высказался о своей травме

22 Ноября 2023 • 15:59 Комментировать
Бразилия
0:1
Аргентина

В ночь на среду сборная Аргентины обыграла Бразилию на выезде со счётом 1:0 в рамках отбора на чемпионат мира – 2026. Лионель Месси был заменён ближе к завершению встречи из-за повреждения. Звёздный капитан «альбиселесте» высказался на этот счёт.

«Я почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Это была моя последняя игра в году, так что у меня есть время, чтобы восстановиться и начать 2024 год в полной готовности», - цитирует Месси ESPN.

Месси отметил, что 27-минутная задержка начала матча поспособствовала его травме.

После шести туров сборная Аргентины занимает первое место в отборе на чемпионат мира – 2026. Команда Лионеля Скалони набрала 15 очков из 18.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины

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