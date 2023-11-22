Легендарной серии конец: Сборная Бразилии не проигрывала дома в отборе ЧМ более 60 игр!

В матче шестого тура отборочного этапа чемпионата мира – 2026 сборная Бразилии на своем поле встречалась с Аргентиной. Финальный свисток главного рефери зафиксировал поражение хозяев со счетом 0:1. Единственный мяч забил Николас Отаменди в середине второго тайма.

Это поражение стало первым домашним для бразильцев в рамках квалификации ЧМ за всю историю. До этого «селесао» не проигрывали в 64 поединках подряд.

Бразилия потерпела третье поражение подряд в текущем отборочном турнире. После шести туров команда занимает лишь шестое место в таблице, набрав семь баллов.

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