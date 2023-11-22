Шалимов: «Поле в Волгограде было не лучшего качества»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о состоянии газона на стадионе в Волгограде, где состоялся товарищеский поединок между сборными России и Кубы.

«Газон был не лучшего качества. Но после игры не услышал ни одного слова про газон - о качестве газона после предыдущих матчей не раз говорилось игроками. А сейчас и поле не помешало», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что товарищеская игра прошла в понедельник, 20 ноября. Сборная России успешно завершила 2023 год, разгромив кубинскую команду со счетом 8:0. В предыдущем матче россияне сыграли вничью с Кенией (2:2).