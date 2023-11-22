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Чемпионат мира 2026

Месси не может забить Бразилии в восьми матчах подряд

22 Ноября 2023 • 13:46 Комментировать

В матче отборочного раунда чемпионата мира – 2026 сборная Аргентины на выезде противостояла Бразилии. Встреча завершилась победой подопечных Лионеля Скалони со счетом 1:0. Решающий гол забил защитник Николас Отаменди.

Стоит отметить, что лидер «альбиселесте» Лионель Месси на протяжении долгого времени не может поразить ворота «селесао». 36-летний нападающий не забивает Бразилии в восьми официальных матчах подряд.

После шести туров квалификации Аргентина набрала 15 очков и единолично лидирует в таблице. Бразилия, потерпевшая три поражения подряд, с семью баллами занимает лишь шестое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Бразилии Сборная Аргентины ещё теги
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