Месси не может забить Бразилии в восьми матчах подряд

В матче отборочного раунда чемпионата мира – 2026 сборная Аргентины на выезде противостояла Бразилии. Встреча завершилась победой подопечных Лионеля Скалони со счетом 1:0. Решающий гол забил защитник Николас Отаменди.

Стоит отметить, что лидер «альбиселесте» Лионель Месси на протяжении долгого времени не может поразить ворота «селесао». 36-летний нападающий не забивает Бразилии в восьми официальных матчах подряд.

После шести туров квалификации Аргентина набрала 15 очков и единолично лидирует в таблице. Бразилия, потерпевшая три поражения подряд, с семью баллами занимает лишь шестое место.

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