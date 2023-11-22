Осталась всего одна сборная, которая никогда не проигрывала в домашних матчах отбора ЧМ

В матче квалификационного турнира чемпионата мира – 2026 сборная Бразилии на своем поле принимала Аргентину. Хозяева потерпели поражение на «Маракане» со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник гостей Николас Отаменди.

Стоит отметить, что бразильцы впервые в истории потерпели домашнее поражение в рамках отбора ЧМ. После фиаско «селесао» осталась лишь одна национальная команда, которая не проигрывала у себя дома в квалификации ЧМ. Единственной сборной, не знающей горечи поражений, остается Испания.

Напомним, что во время матча сборных Бразилии и Аргентины произошел конфликт между Лионелем Месси и Родриго.