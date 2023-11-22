Во время заседания исполкома ассоциации футбольных федераций Азербайджана было принято решение об уходе итальянского специалиста Джованни де Бьязи с поста главного тренера национальной команды.

Руководство федерации футбола решило не предлагать наставнику новое трудовое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце текущего месяца.

Под руководством де Бьязи сборная Азербайджана не смогла пробиться на чемпионат Европы – 2024. По итогам квалификационного турнира национальная команда финишировала на четвертом месте в своей группе.