Суарес назвал Нуньеса одним из лучших форвардов мира после победы над Боливией

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес высказался об игре Дарвина Нуньеса в составе национальной команды.

«Впереди у меня один из лучших девятых игроков в мире, мы должны поддерживать его и получать удовольствие от игры Нуньеса. Сегодня я находился в другой роли и рад быть здесь, помогая команде», - приводит слова Суареса UruguayanHeroes.

В прошедшем матче отборочного этапа чемпионата мира - 2026 сборная Уругвая выиграла у Боливии со счётом 3:0. Дарвин Нуньес забил два мяча на 15-й и 71-й минуте.