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Чемпионат мира 2026

Де Пауль: «Сборная Аргентина доказала, что у нас большие яйца»

22 Ноября 2023 • 12:00 Комментировать (1)

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль дал интервью после гостевого матча квалификации чемпионата мира – 2026 против национальной команды Бразилии. «Альбиселесте» одержали минимальную победу на «Маракане» со счетом 1:0.

«Аргентина – лучшая сборная мира. Мы в очередной раз доказали, что у нас большие яйца», - передает слова хавбека Tyc Sports.

После шести туров квалификации Аргентина набрала 15 баллов и занимает первое место в таблице. Сборная Бразилии с семью очками располагается лишь на шестой строчке.

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Сборная Бразилии Сборная Аргентины Родриго де Пауль ещё теги
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9Orlov 9
22 Ноября 2023 в 12:11
Яичница будет большая. 🍳🍳😀
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