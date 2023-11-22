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Куба готова сыграть ещё один матч с Россией

22 Ноября 2023 • 11:37 Комментировать

Мигель Перес, который является генеральным секретарем федерации футбола Кубы, высказал о возможной организации еще одного матча против сборной России.

«Ответный матч против вашей сборной? Конечно. Мы с удовольствием вернемся в Россию. Кто знает, что будет. Все возможно», - заявил Перес в интервью «РБ Спорту».

Напомним, что матч сборных России и Кубы состоялся в Волгограде 20 ноября. Встреча завершилась разгромной победой команды Валерия Карпина со счетом 8:0.

В октября сборная России победила Камерун (1:0) и расписала результативную ничью с Кенией (2:2).

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