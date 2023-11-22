Стало известно, какое обещание дал Дюков игрокам сборной России

Защитник национальной сборной России Сергей Волков рассказал об обещании, которое дал президент РФС Александр Дюков футболистам команды.

«Дюков заходил в раздевалку, поздравил сборную за этот год, назвал его успешным. Сказал, что РФС будет искать других соперников по уровню хотя бы как Камерун», - передает слова защитника «РИА Новости Спорт».

Напомним, что сборная России одержала минимальную победу над Камеруном со счетом 1:0. В последнем поединке, состоявшемся 20 ноября, подопечные Валерия Карпина встречались с Кубой. Россия уверенно разгромила соперника со счетом 8:0.