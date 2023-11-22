Игрок сборной России Волков высказался о Карпине

Защитник «Краснодара» и национальной команды России Сергей Волков высказался о главном тренере сборной Валерии Карпине.

«Прямолинейный, всегда скажет правду, мне это нравится. Если плохо сыграл, скажет, что плохо, хорошо - хорошо. Всегда говорит так, как есть. Держит хорошую атмосферу в команде», - приводит слова футболиста ТАСС.

Напомним, что последний товарищеский поединок сборная России провела против национальной команды Кубы на стадионе в Волгограде. Встреча завершилась разгромной победой подопечных Карпина со счетом 8:0. В активе Волкова три поединка за сборную страны.