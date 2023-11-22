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Месси схватил за шею звезду «Реала» после оскорбления

22 Ноября 2023 • 10:52 Комментировать (1)
Бразилия
0:1
Аргентина

Во время матча отборочного цикла чемпионата мира – 2026 Бразилия – Аргентина произошла конфликтная ситуация между нападающими Лионелем Месси и Родриго.

Бразилец назвал сборную Аргентины «трусами», что не понравилось восьмикратному обладателю «Золотого мяча». Месси подошел к Родриго и схватил его за шею. Игроки пообщались на повышенных тонах, после чего разошлись.

Матч прошел на стадионе «Маракана» и начался с 30-минутной задержкой из-за массовой драки на трибунах. Сборная Аргентины одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу защитника Николаса Отаменди.

Стало известно, что сказал Месси бразильцу Родриго во время матча

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Евро-Футбол.Ру,
Родриго Лионель Месси Сборная Бразилии Сборная Аргентины ещё теги

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
22 Ноября 2023 в 11:01
Чутка подразошелся в последние годы "небожитель") А ведь некоторые на полном серьезе считали его чуть ли не агнцем Божиим. Суарес - кусака, Месси -хватака)
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