Месси схватил за шею звезду «Реала» после оскорбления

Во время матча отборочного цикла чемпионата мира – 2026 Бразилия – Аргентина произошла конфликтная ситуация между нападающими Лионелем Месси и Родриго.

Бразилец назвал сборную Аргентины «трусами», что не понравилось восьмикратному обладателю «Золотого мяча». Месси подошел к Родриго и схватил его за шею. Игроки пообщались на повышенных тонах, после чего разошлись.

Матч прошел на стадионе «Маракана» и начался с 30-минутной задержкой из-за массовой драки на трибунах. Сборная Аргентины одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу защитника Николаса Отаменди.

Стало известно, что сказал Месси бразильцу Родриго во время матча