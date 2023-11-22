Аргентинский фанат: «Полиция пришла, чтобы избить нас»

Аргентинский болельщик Мартин Муньос высказался о поведении бразильской полиции перед матчем отборочного раунда чемпионата мира – 2026.

«Полиция принялась бить нас дубинками. По голове, рукам, животу - любому месту, в которое они могли попасть. Они пинали нас ногами, били. Полиция пришла туда не для того, чтобы остановить драку, а для того, чтобы избить нас», - приводятся слова фаната на страницах «Чемпионата».

Напомним, что поединок на стадионе «Маракана» начался с задержкой на полчаса из-за массовой драки на трибунах. Встреча завершилась победой сборной Аргентины со счетом 1:0. Автором единственного гола стал защитник Николас Отаменди.