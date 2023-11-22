Ромеро: «Надеемся, Скалони останется в сборной Аргентины»

Центральный защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро не хочет, чтобы главный тренер команды Лионель Скалони покидал свой пост.

«Надеемся, что Скалони останется у руля сборной. У него будет достаточно времени, чтобы все обдумать. В раздевалке он ничего не говорил по этому поводу. Мы постараемся убедить его остаться. Думаю, Скалони должен продолжить работу. Посмотрим», - передает слова Кристиана All About Argentina.

Напомним, на послематчевой пресс-конференции Скалони сказал, что задумывается о своем будущем в национальной команде. В последнем матче под его руководством Аргентина обыграла Бразилию (1:0).