Ди Мария вышел на второе место по количеству матчей за сборную Аргентины

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель ди Мария вышел на второе место по числу матчей за национальную команду в рамках отборов к чемпионату мира, обойдя по этому показателю бывшего защитника «Интера» Хавьера Дзанетти.

Напомним, 35-летний ди Мария вышел на 78-й минуте матча против Бразилии (1:0). Теперь на счету аргентинца 52 игры в отборах к мундиалю. По этому показателю игрок «Бенфики» уступает только Лионелю Месси (65 матчей).

В общей сложности ди Мария провёл в футболке сборной Аргентины 136 встреч, сумев забить в них 29 голов.

Свой следующий матч действующие чемпионы мира проведут 4 сентября 2024 года против команды Чили.