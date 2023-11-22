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Эмилиано Мартинес пытался залезть на трибуну, чтобы защитить болельщиков от полиции

22 Ноября 2023 • 10:27 Комментировать

Перед матчем сборных Бразилии и Аргентины состоялась массовая драка на трибунах. В связи с этим полицейские применили дубинки, чтобы успокоить нарушителей порядка.

Голкиперу гостей Эмилиано Мартинесу очень не понравилось поведение правоохранителей. Он попытался запрыгнуть на трибуну, чтобы защитить болельщиков от жестокого обращения со стороны полиции. Забраться вратарю на трибуну не удалось, его оттащили члены команды.

Поединок между Бразилией и Аргентиной состоялся на стадионе «Маракана». Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч в составе действующих чемпионов мира забил защитник Николас Отаменди.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес ещё теги
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