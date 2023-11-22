Бразилия впервые в истории проиграла три матча подряд в отборе ЧМ

В матче квалификационного этапа чемпионата мира – 2026 сборная Бразилии на домашнем стадионе принимала национальную команду Аргентины. Хозяева потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

Стоит отметить, что «селесао» проиграли третий матч подряд в отборочном цикле. Это самая длительная проигрышная серия для бразильской сборной в истории отборочных этапов ЧМ.

После шести проведенных матчей сборная Бразилии набрала семь баллов и занимает лишь шестое место в таблице. Следующий поединок команда проведет на своем поле против Эквадора в следующем году.

Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч отборочного турнира ЧМ