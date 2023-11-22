Месси - о победе над Бразилией: «Мы вошли в историю»

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Бразилией в гостевом матче квалификации чемпионата мира – 2026.

«Мы вошли в историю, однако важно отметить, что это будет омрачено репрессиями бразильцев против аргентинцев. Нельзя это терпеть, это сумасшествие. Это нужно немедленно прекратить», - передает слова 36-летнего форварда инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что встреча началась с задержкой из-за драки фанатов на трибунах. Поединок завершился минимальной победой сборной Аргентины со счетом 1:0. Единственный мяч забил Николас Отаменди.