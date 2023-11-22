Лисандро Мартинес: «Было стыдно наблюдать за работой полицейских»

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес посредством социальных сетей подверг критике работу полиции перед матчем против Бразилии в отборочном раунде чемпионата мира – 2026.

«Было стыдно наблюдать за работой полицейских. Как так можно? Как долго нам придется видеть подобное? В Бразилии это происходит довольно часто», - оставил сообщение футболист в соцсетях.

Напомним, что поединок начался с задержкой из-за беспорядков на трибунах. Встреча завершилась минимальной победой сборной Аргентины со счетом 1:0. Голом отметился защитник Николас Отаменди.

Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч отборочного турнира ЧМ