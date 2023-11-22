​«Что-то с ним точно не то…» – пользователи соцсетей об игре Месси за сборную Аргентины

Пользователи социальных сетей оставили следующие комментарии в части игры Месси за национальную команду в матче против сборной Бразилии:
- Не переживай, ты всё равно наш король, - оставил пост пользователь сети;
- 36 лет, и ты по-прежнему самый опасный игрок на поле! – поддерживает Месси фанат;
- Легенда мирового футбола! Сумасшедшая игра в футбол и дружелюбный образ жизни! Мой кумир! – подметил пользователь Интернета;
- Что-то с ним точно не то… – написал болельщик;
- И такое бывает, Лео, не расстраивайся, ты лучший, – написал любитель футбола.
Встреча завершилась победой сборной Аргентины с минимальным счётом 1:0. Лионель Месси вышел в стартовом составе сборной, но отметиться результативным действием так и не сумел, а в на 78 минуте был заменён. Прямая трансляция матча проходила на нашем спортивном портале.
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