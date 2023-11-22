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​«Что-то с ним точно не то…» – пользователи соцсетей об игре Месси за сборную Аргентины

22 Ноября 2023 • 08:59 Комментировать
Бразилия
0:1
Аргентина

Пользователи социальных сетей оставили следующие комментарии в части игры Месси за национальную команду в матче против сборной Бразилии:

- Не переживай, ты всё равно наш король, - оставил пост пользователь сети;

- 36 лет, и ты по-прежнему самый опасный игрок на поле! – поддерживает Месси фанат;

- Легенда мирового футбола! Сумасшедшая игра в футбол и дружелюбный образ жизни! Мой кумир! – подметил пользователь Интернета;

- Что-то с ним точно не то… –  написал болельщик;

- И такое бывает, Лео, не расстраивайся, ты лучший, – написал любитель футбола.

Встреча завершилась победой сборной Аргентины с минимальным счётом 1:0. Лионель Месси вышел в стартовом составе сборной, но отметиться результативным действием так и не сумел, а в на 78 минуте был заменён. Прямая трансляция матча проходила на нашем спортивном портале.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Бразилии Сборная Аргентины ещё теги

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