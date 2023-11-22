Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч отборочного турнира ЧМ

Минувшей ночью состоялся матч отборочного цикла чемпионата мира – 2026 между сборными Бразилии и Аргентины. «Селесао» потерпели домашнее поражение со счетом 0:1. Единственный гол в поединке забил защитник Николас Отаменди.

Как сообщил в социальных сетях журналист Роберт Рохас, бразильская сборная впервые в истории проиграла домашний матч квалификационного турнира чемпионата мира.

Напомним, что встреча началась с задержкой из-за массовой драки фанатов на стадионе.

После шести туров Бразилия набрала семь очков и занимает шестое место в таблице отбора. Сборная Аргентины с 15 баллами лидирует.

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