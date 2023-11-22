Стало известно, что сказал Месси бразильцу Родриго во время матча

Опубликованы детали диалога между нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси и форвардом сборной Бразилии Родриго в поединке квалификационного этапа чемпионата мира – 2026.

Перед стартовым свистком возникла конфликтная ситуация, во время которой Месси спросил соперника: «Если мы чемпионы мира, то с чего вдруг мы трусы?». Слова 36-летнего аргентинца передает Pasta de Campeon.

Встреча началась с задержкой на полчаса из-за массовой драки фанатов на трибунах «Мараканы». Поединок принципиальных соперников завершился победой сборной Аргентины со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Николас Отаменди.