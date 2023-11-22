Месси сцепился с Родриго перед началом матча Бразилия - Аргентина

Во время разминки перед началом матча между сборными Бразилии и Аргентины в отборочном раунде ЧМ-2026 произошла конфликтная ситуация с участием капитана гостей Лионеля Месси.

У 36-летнего обладателя «Золотого мяча» произошла словесная перепалка с бразильским нападающим Родриго. Футболисты сцепились и пообщались на повышенных тонах.

Напомним, что поединок начался с задержкой из-за драки болельщиков на трибунах. Встреча завершилась минимальной победой сборной Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Николас Отаменди.

Месси объяснил, почему увёл сборную Аргентины с поля в матче с Бразилией