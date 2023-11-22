Сборная Аргентины может остаться без главного тренера

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони выступил на пресс-конференции после поединка против Бразилии в отборочном раунде чемпионата мира – 2026.

«Настало время для того, чтобы хорошенько все обдумать. Эта команда дала мне многое, и я сейчас думаю о том, что делать со своим будущим. Я пока не прощаюсь, просто раздумываю над будущим. Сборной нужен тренер, у которого есть максимум энергии и все в порядке», - приводит слова специалиста TNT.

Минувшей ночью Аргентина одержала минимальную победу над Бразилией со счетом 1:0. Подопечные Скалони с 15 баллами занимают первое место в таблице отбора в Южной Америке.