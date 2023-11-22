Месси объяснил, почему увёл сборную Аргентины с поля в матче с Бразилией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пообщался с журналистами после поединка против Бразилии в рамках отборочного раунда чемпионата мира – 2026. «Альбиселесте» отпраздновали минимальную победу.

«Мы видели то, как полицейские избивали людей, а у многих футболистов были семьи на трибунах. Из-за этого было сложно сосредоточиться на матче. В связи с этим мы решили уйти в раздевалку, ведь играть в таких условиях невозможно. Думали, что уход в раздевалку поможет успокоить ситуацию», - передает слова Месси ABC.

Встреча завершилась победой Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Николас Отаменди.